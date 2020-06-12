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Alperen Ocaklarından kan bağışı

Çorum Alperen Ocakları üyeleri, Kızılay’ın 152. Kuruluş yıldönümü nedeniyle kan bağışında bulundu. Yapılan açıklamada, “

Güncel 12.06.2020, 19:00
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Alperen Ocaklarından kan bağışı

Çorum Alperen Ocakları olarak Kızılay'ın 152.yıl dönümü nedeniyle Alperen Ocakları gençleri Muhsin Başkanın yetimleri olarak kan bağışında bulunduk. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Kızılay'ın 152. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” denildi. (Haber Merkezi)

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