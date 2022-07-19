Alperen İyitütün genç yaşta vefat etti
Ankara’da bir çağrı merkezinde çalışan Çorum - Sungurlulu Alperen İyitütün, genç yaşta hayatını kaybetti.
Güncel 19.07.2022, 18:03
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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Bahşılı Köyünden Yusuf ve Yıldız İyitütün’ün oğulları olan Alperen İyitütün, genç yaşta vefat etti.
Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sungurlu Bahşılı Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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