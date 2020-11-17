Alper Zahir koronavirüse yakalandı
Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Alper Zahir’in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Güncel 17.11.2020, 19:23
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Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün ardından, Başkan Yardımcısı Alper Zahir de yeni tip Covid-19 virüsüne yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Zahir’in Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Alpir Zahir’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
(Haber Merkezi)
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