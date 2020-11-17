Alper Zahir koronavirüse yakalandı

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün ardından, Başkan Yardımcısı Alper Zahir de yeni tip Covid-19 virüsüne yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Zahir’in Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Alpir Zahir’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

(Haber Merkezi)