Alper Bilan’ın ziyareti

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Gelistirme Başkanı Özgür Akif Tel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilan, bu birimin görev kapsamında olan ürünlerin coğrafi işaretlenmesi kapsamında Kargı tulum peyniri konusunda yapılacak çalışmaların eksiklerinin tespit edilerek çalışmaların hızlandırılması ile ilgili olarak da Başkan Tel’in desteğini istedi ve olumlu yaklaşım gördü. (Haber Merkezi)

