Alper Bilan’a taziye ziyaretleri
Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve İl Müftüsü Muharrem Biçer, geçtiğimiz günlerde babası, eski Baro Başkanı Av. Fevzi Bilan’ı kaybeden Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’ı evinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ilettiler.
Güncel 10.02.2022, 23:22
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Alper Bilan’a taziye ziyaretinde bulundu.
Bilan, tüm ziyaretçilerine ve telefonla taziyelerini bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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