Alper Bilan’a taziye ziyaretleri

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Alper Bilan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Bilan, tüm ziyaretçilerine ve telefonla taziyelerini bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

