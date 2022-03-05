Alper Bilan eşini kaybetti
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’ın eşi Dilek Bilan (56) bugün saat 11.30 sıralarında Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 05.03.2022, 13:54 05.03.2022, 14:33
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Ayça Bilan’ın annesi olan Dilek Bilan, kanser tedavisi görmekte iken koronavirüse yakalanmış, Şehir Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen entübe olmaktan kurtarılamamıştı.
Alper Bilan, bir ay önce babası Av. Fevzi Bilan’ı, iki hafta önce ise eniştesi Gülhan Karagözoğlu’nun ablası Türkan Kümbüloğlu’nu kaybetmişti.
Dilek Bilan’ın cenazesi, yarın 15.00'de Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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