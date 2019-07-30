Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103373
ALTIN
257.513
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8670
EURO
6.2353

Alpboğa, Kadın Girişimciler’de Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenen 10 bölgede TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları arasında bölge temsilciliği seçimleri gerçekleştirildi.

Alpboğa, Kadın Girişimciler’de Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenen 10 bölgede TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları arasında bölge temsilciliği seçimleri gerçekleştirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 00:02
Alpboğa, Kadın Girişimciler’de Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi

Yapılan seçim sonucunda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Nuray Alpboğa Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi seçildi. Batı Karadeniz bölge temsilciliği için Karabük, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları elektronik ortamda kendilerine verilen şifrelerle oy kullandı. Bölge Batı Karadeniz Kadın Girişimciler Kurulu Bölge temsilciliği görevine seçilen Alpboğa, 4 yıldan bu yana Karabük İcra Komitesi Başkanlığını yürütüyor.

Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi olarak seçilen Nuray Alpboğa, “Bana güven duyan başkanlarımın güvenine layık olmaya çalışacağım. Bölgenin ahenkli bir şekilde kadın dayanışması ile başarılar yakalayabileceğine inanıyorum. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu bölge oda başkanlarımızın destekleri ile kadın girişimcilerin sayısını artıracak, evde atıl duran iş gücünü de ekonomiye entegre edecek çalışmalar gerçekleştirme gayretinde bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Alpboğa kendisine destek veren Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, TSO Genel Sekreteri Cem Biçen ve oda personeline teşekkür etti.

(İHA)

İlgili Haberler
“Çorum yerel basını seviyeli ve yapıcı”
“Çorum yerel basını seviyeli ve yapıcı”
Abdurrahman Başbuğ, oğlunun düğününde yalnız bırakılmadı
Abdurrahman Başbuğ, oğlunun düğününde yalnız bırakılmadı
“Bayram ziyaretine ülkesine gidebilen sığınmacı olamaz”
“Bayram ziyaretine ülkesine gidebilen sığınmacı olamaz”
Barlık’a “hayırlı olsun” ziyareti
Barlık’a “hayırlı olsun” ziyareti
Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü
Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü
Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi
Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim