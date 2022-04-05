“Alpaslan Türkeş” kabri başında anıldı
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş vefatının 25'inci yılında kabri başında düzenlenen törenle sevenleri tarafından anıldı.
Güncel 05.04.2022, 22:05
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Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Türkeş’in mezarına kırmızı-beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, dua edip kabrini suladı.
“Bu hareket ölmez”
Alpaslan Türkeş’i anmak için Kırşehir Kaman’dan geldiğini belirten 66 yaşındaki Ziya Ekiz, “Ben Kırşehir Kaman’dan geliyorum Başbuğ’um Alparslan Türkeş için, sabahın 6’sında kalktım iki saatlik yoldan buraya geldim. Ankara’dakiler uyuyorlar hala. Burada izdiham olurdu, 10 bin kişi gelirdi buraya ama araya koronavirüs pandemisi girdi” diye konuştu.
(İHA)
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