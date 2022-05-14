Alp ve Pera için çaldılar
Müzik öğretmeni Fatma Ceylan ve öğrencileri, SMA hastası Alp ve Pera’ya destek amacıyla Mega Hafıza Piyano Konseri düzenlediler.
Güncel 14.05.2022, 00:35
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Önceki akşam Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konser, ilgi ve beğeniyle izlendi.
Çorum’un müzik yaşamına önemli katkılar sağlayan Fatma Ceylan, yetenekli çocukları geleceğe hazırlıyor.
(Haber Merkezi)
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