Alp bebek için Onur’dan video
Çorum’un küçük yıldızı Onur Karamanlıoğlu, SMA hastası Alp bebeği ziyaret ederek anne-babasına moral verdi ve ayrıca Alp bebeğe destek için video hazırladı.
Güncel 18.05.2022, 21:03
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Onur Karamanlıoğlu, videosunda, Alp bebeğin yalnızca bir ayının kaldığını ve gereken paranın yüzde 75’inin de toplandığını belirterek, herkesi Alp’i kurtarmak için katkıda bulunmaya çağırdı. Alp bebeğe destek olmak için Valilik izinli başlatılan kampanya ile ZİRAAT BANKASI İBAN TR580001009010171251905001 hesap numarasına bağış yapılabilecek.
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