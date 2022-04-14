Flaş HaberÇORUM’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Alp bebek için mantı büktüler
Çorum Belediyesi Melikgazi Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri, SMA hastası Alp bebek için mantı büktü. Mantı satışından elde edilen gelirler Alp Bebek için açılan yardım kampanyasına bağışlanacak.
Güncel 14.04.2022, 11:38
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Çorum halkı, SMA hastası Alp Bebeği yaşatmak için sefer olurken Çorum Belediyesi Melikgazi Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri de yardım kampanyasına duyarsız kalmadı. Kursiyerler, kampanyaya maddi katkıda bulunmak amacıyla 100 kilonun üzerinde mantı büktü.
Kursiyerleri ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve yönetim kurulu üyeleri de kursiyerlerle birlikte mantı büktü.
Melikgazi Kadın Kültür Merkezi Sorumlusu Hilal Irmak, Alp Bebek için tek yürek olduklarını söyledi. Irmak, “80’e yakın kursiyerimiz Alp Bebek için çalışıyor. İki gün içinde 100 kilonun üzerinde mantı bükmeyi planlıyoruz.” dedi.
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