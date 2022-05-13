Alp bebek için kermes yaptılar

Okul yönetimi ve öğrencileri ile birlikte öğrenci velileri de kermese katkıda bulunmak için etkinliğe katıldı. TED Çorum Koleji Okul Aile Birliği’nin de destek verdiği kermeste toplanan ücret Alp Bebek adına bankaya yatırıldı. Okul yönetimi kermese destek olan velilere bir çocuğun hayatına dokundukları için teşekkür edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

