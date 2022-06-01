Alp bebek için kermes düzenlendi
SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 6 aylık Çorumlu Alp bebeğin kampanyasının bitmesine çok az bir miktar kaldı. Yapılan bağışlarla toplam paranın %91’ine ulaşılırken 15 gün içerisinde kalan miktarın toplanması gerekiyor.
Güncel 01.06.2022, 21:46
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AHL Park AVM önünde düzenlenen 1 günlük kermes ile elde edilen gelir sayesinde Alp’in ilacına kavuşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Baba Mustafa Keskin yaptığı açıklamada, “Oğlumun 15 günlük bir zamanı kaldı. 15 gün içinde 2.6 Milyon TL toplanması ve bir an önce oğlumun tedavisine başlanması gerekiyor çünkü zamanla yarışıyoruz” dedi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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