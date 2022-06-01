Alp bebek için kermes düzenlendi

AHL Park AVM önünde düzenlenen 1 günlük kermes ile elde edilen gelir sayesinde Alp’in ilacına kavuşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Baba Mustafa Keskin yaptığı açıklamada, “Oğlumun 15 günlük bir zamanı kaldı. 15 gün içinde 2.6 Milyon TL toplanması ve bir an önce oğlumun tedavisine başlanması gerekiyor çünkü zamanla yarışıyoruz” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

