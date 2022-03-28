Alp bebek için kermes açtılar

Valilik onayıyla gerçekleştirilen yardım kampanyasına bir destek de Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden geldi.

Okul öğretmenleri Fatma Hoş, Arzu Sarısakaloğlu ve İlyas Bayrak önderliğinde minik Alp için yardım kermesi düzenlendi.

Kermese okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler ile öğrenci velilerinden büyük destek geldi.

Kermesten elde edilen 30 bin liralık gelir ise Alp bebeğin tedavisi için yardım hesabına aktarılacak. (Haber Merkezi)