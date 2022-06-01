Alp bebek için 1 günlük kermes düzenlenecek
SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden 6 aylık Çorumlu Alp bebeğin kampanyasının bitmesine çok az bir miktar kaldı. Yapılan bağışlarla toplam paranın %91’ine ulaşılırken 15 gün içerisinde kalan miktarın toplanması gerekiyor.
Güncel 01.06.2022, 00:26
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AHL Park AVM önünde bugün düzenlenecek olan 1 günlük kermes ile elde edilecek gelir sayesinde Alp’in ilacına kavuşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Baba Mustafa Keskin yaptığı açıklamada, “Oğlumun 15 günlük bir zamanı kaldı. 15 gün içinde 2.6 Milyon TL toplanması ve bir an önce oğlumun tedavisine başlanması gerekiyor çünkü zamanla yarışıyoruz” dedi. Baba Keskin, “Yapacağımız kermesin kalan miktara azda olsa katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm hayırseverlerimize destekte bulunmaları için rica ediyorum. Ben tüm Çorum halkını yapacağımız bu 1 günlük kermese davet ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)
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