"Alp bebeği hep birlikte sağlığına kavuşturacağız"

Mustafa Keskin ve Sevilay çiftinin bebeği Alp’e SMA teşhisinin konulmasının ardından, ailenin yardım taleplerine Çorum’un ve Türkiye’nin dört bir yanında hayırseverlerin desteği çığ gibi yüyüyerek devam ediyor.

Milletvekili Ceylan ile sohbet eden minik Alp’in babası Mustafa Keskin, bebeğin sağlığına kavuşması için mutlaka gen tedavisinin olması gerektiğini belirterek, zamanın daraltığına vurgu yaptı.

Büyük, küçük herkesin yardım kampanyasına destek olması gerektiğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, Alp bebek için başlatılan yardım kampanyasının mutlu sonla biteceğine bütün kalbi ile inandığını ifade etti.

Alp bebeğin sağlığına kavuşması için Çorum’un tek yürek olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, Alp bebeğin minik bedenine sığdırdığı büyük mücadele ile sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi.

Baba Mustafa Keskin’den Alp bebeğin hastalığı ile ilgili son durumu hakkında bilgi alan Milletvekili Ceylan, “Çorum halkının ve ülke genelinde tüm insanların duyarlı davranarak Alp bebeğe destek olmasını bekliyoruz. Destek olan herkese de teşekkür ediyorum. İnşallah, gelecek günlerde Alp bebeği sağlıklığa kavuşarak, koşup oynadığını görürüz” dedi.

Herkese destek olma çağrısında bulunan Milletvekili Ceylan, “Bizce her insan hayatının bir döneminde bir canın kahramanı olmuştur. Şimdi de Alp bebek için kahramanlıkta bulunma zamanı. Alp bebeğin kahramanı biz olalım. İhtiyacı olana her zaman yardım elini uzatan, güzel ülkemin iyi kalpli insanları; minik bir hayata umut olmak bizlerin elinde. SMA hastası Alp bebek hayata tutunabilmek için bekliyor. Hep birlikte çocuğumuzun şifa bulması için yardım kampanyasına katkıda bulunalım. Alp’in kahramanı ve şifası biz olalım”diye konuştu.

Alp Bebeğin hastalığı ile ilgili hayırlı sonuçlar alarak sağlığına kavuşturacaklarını kaydeden Milletvekili Ceylan, hayırsever duyarlı insanlar sayesinde Alp bebek ve diğer SMA hastası bebeklerin hayata tutunacağını söyledi.

Her zaman Alp bebek ve ailesinin yanında olduklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, bütün platformlarda SMA ile mücadele eden bebeklerin ve ailelerin durumlarını bir kez daha dile getireceklerini söyledi.