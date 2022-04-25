Alp bebeğe bir nefes oldular

Reyhan Bolat, başta Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feza Aşgın olmak üzere, siyasi partilerin kadın kolları yöneticilerine ve Yıldızpark işletmecisi Doğan Ergül’e büyük desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Reyhan Bolat, “Alp bebeğimize birer nefes olan güzel yürekli insanlarımıza şükran borçluyuz” dedi.

(Selda FINDIK)

