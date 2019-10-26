Alören’deki cami restore edilecek

Geçtiğimiz gün Ankara’ya giden Vali Mustafa Çiftçi, burada Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ile biraraya geldi. Görüşmede geçtiğimiz hafta Mecitözü’nün Alören Köyü’nü ziyaretinde bizzat yerinde incelediği köy tüzel kişiliği adına kayıtlı tarihi camiinin restore edilmesi ve tekrar ibadete açılması hususunda Genel Müdür Ertem ile görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

Vali Çiftçi, Vakfılar Genel Müdürlüğü’nde yapılan arşiv incelemesinde tarihi caminin vakıfların mülkü olduğu ve restorasyonun yapılabileceği bilgisini aldığını belirterek, Ertem’in Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğü’ne talimat verdiğini, kısa sürede hem tapuda tescil işleminin yapılacağını hem de yıkılmaya yüz tutmuş tescilli caminin aslına uygun onarılacağını kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)