Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
89286
ALTIN
338.214
DOLAR
6.4786
STERLİN
7.5900
EURO
6.9814

'Alo 155'mi, tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?'

ÇORUM'da koronavirüse karşı sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzerindekiler, 155 polis hattını arayarak, isteklerde bulunuyor. Bu istekler arasında 'Tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?' diyenler oluyor. 

'Alo 155'mi, tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?'

ÇORUM'da koronavirüse karşı sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzerindekiler, 155 polis hattını arayarak, isteklerde bulunuyor. Bu istekler arasında 'Tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?' diyenler oluyor. 

25 Mart 2020 Çarşamba 02:57
'Alo 155'mi, tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?'

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Çorum'da polis ekipleri açık alanlarda kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, evde tek başına yaşayıp, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların isteklerini de yerine getiriyor. 155 polis hattına gelen çağrılarla harekete geçen ekipler, talep edilen erzak ve gıda ürünlerini marketten alıp, evlerinde yaşlı vatandaşlara teslim ediyor.

155 polis hattını arayan 65 yaş ve üstü kişiler, genellikle gıda ve erzek ihtiyacı için talepte bulunuyor. Gelen taleper arasında ilginç isteklerde yer alıyor.  Bu isteklerden bazılar ise şöyle:

-Tıraş olmam lazım benim eve bir berber getirebilir misiniz?,

-Balkonumda güvercin ölüsü var onu aldırabilir misiniz?

-Kombim arızalandı usta gönderebilir misiniz?

İlgili Haberler
Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
Bakan Koca son rakamı açıkladı: Vaka sayısı 1872, ölü sayısı 44
Bakan Koca son rakamı açıkladı: Vaka sayısı 1872, ölü sayısı 44
En düşük emekli aylığı 1500 TL
En düşük emekli aylığı 1500 TL
Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi
Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi
Yasağa uymayan 6 kişiye para cezası
Yasağa uymayan 6 kişiye para cezası
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim