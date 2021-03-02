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Almanya’da yaşayan Çorumlu korona kurbanı
Çorum Merkez Mollahasan Köyü nüfusuna kayıtlı Almanya’da yaşayan Seyit Taş (90), yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 02.03.2021, 21:07
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Sultan, Ayten, Gül ve İsmail isimli 4 çocuğu bulunan Seyit Taş’ın vefatı sevenlerinde derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi geçtiğimiz gün Almanya’dan Türkiye’ye getirildi. Cenaze saat 15.00’de Mollahasan Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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