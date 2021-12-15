Almanya’da yaşayan Çorumlu kasap Türkiye’de gündem oldu

Almanya’da çalışıp çabalayarak kasaplıktan entegre tesis ve marketler zinciri patronluğuna ulaşan memleket hasretini lüks otomobilinin plakasında yaşatan Çorumlu Bahri Börü, Almanya’da yüzde 5’lik enflasyonun bile işlerini etkilediğini söyledi. Ama aklının Türkiye’de onun gibi kasap olan 3 kardeşinde olduğunu anlattı.

Börü’nün Türkiye’de kasaplık yapan kardeşi Abidin Börü ise ülkemizdeki ekonomik durumu şöyle özetledi: “Doların yükselmesi ülkemizde yem fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor. Yem maliyetlerinin artması et fiyatlarının da yükselmesine sebep oluyor.”

Abidin Börü, işveren olarak Türkiye’de artacak asgari ücreti, dükkan giderlerini, dışa bağımlı yem nedeniyle artan et fiyatlarını düşündüğünü dile getirdi.