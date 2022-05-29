Almanya’da stajlarını tamamlayıp döndüler 

5 Mobilya ve İç Mekân Tasarım Alanı öğrencisi ile 1 öğretmenden oluşan proje ekibi 8 - 21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Heidelberg şehrinde stajlarını yaptılar.

Ekip, yurt dışı ortağı Carl Bosch Schule rehberliğinde, tekniğine uygun olarak bilgisayarla mobilya ve iç mekan tasarımı, üretimi montajı, Auto CAD programı ve CNC makinelerini kullanma becerileri kazandılar.

Öğrenciler eğitici personelle iş ortamında mesleğinin gerektirdiği teknik bilgi ve becerileri kazanıp, Europass Hareketlilik Belgesi sahibi olarak iş piyasasının istediği kalifiye elemanlar haline geldiler.



(Haber Merkezi)

