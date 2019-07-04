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“Almanya’da etkin lobi çalışması gerek”

Volkswagen yatırımı için lobi ekibi oluşturulmasını öneren Esat Şenol, “Yatırım teşviklerinin muhatabı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olduğu için burada siyasilere büyük görev düşüyor” dedi.

“Almanya’da etkin lobi çalışması gerek”

Volkswagen yatırımı için lobi ekibi oluşturulmasını öneren Esat Şenol, “Yatırım teşviklerinin muhatabı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olduğu için burada siyasilere büyük görev düşüyor” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:25
“Almanya’da etkin lobi çalışması gerek”

Özşen Otomotiv sahibi Esat Şenol, 9 yıl önce söylediği gibi Çorum’a otomobil fabrikasının hayal olmadığını belirterek, Almanya’da etkin lobi çalışmalarında bulunulmasını önerdi.

Esat Şenol, Volkswagen yatırımı ile ilgili düşüncelerini şöyle anlattı:

“Bu konuda öncelikle, sağlam bir lobi ekibi oluşturulmalı. Ekip hem Türkiye’de, hem de özellikle Almanya’da etkin çalışmalar yapmalı.

Bu ekipte Vali, Belediye Başkanı yanında, Ahmet Ahlatcı, Mustafa Yağlı, Selahattin Toprakçı, Erdem Çenesiz, Halil Baklan, Uğur Barlık, Erol Karataş, sürece katkı yapacak başkaca isimler bulunmalı. Planlı, sürekli ve sistematik bir çalışma ile hedefe ulaşılabilir.

Yatırım teşviklerinin muhatabı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olduğu için, bu ofis tarafından Volkswagen yetkililerinin Çorum’a yönlendirilmesi doğrultusunda çaba harcanması gerekiyor ki, burada de siyasilere büyük görev düşüyor

Otomotiv sektörünün en önemli ayağı lojistiktir. Demiryolu ve havalimanı ivedilikle yapılmalı, her iki yatırım için somut tarihler vcrilebilmelidir.”

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