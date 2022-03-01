ALMANYA’DA BÜYÜK ACI

Kaza, geçtiğimiz hafta sabaha karşı saat 03.50 sıralarında, Jüchen kavşağı ile Holz otoyolu kavşağı arasında meydana geldi.

Kağan Abdullah Sarı’nın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeritte ters yöne doğru gitmeye başlayınca, karşıdan gelen yine bir Türk’ün, 39 yaşındaki Alper Babur’un kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki sürücü genç yaşta hayata veda etti.

Ayşe Uncu ve ailesini mateme boğan kazadan sonra, cenazelerin teslim işlemleri düne kadar devam etti.

Kağan Abdullah Sarı’nın cenazesi, dün Baeswailer Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Alsdorf Kellersberg Müslüman Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

