ALMANYA’DA BÜYÜK ACI
ÇORUM HABER’in eski mensuplarından, İzmir Seferihisar’da matbaacılık ve reklamcılık yapan Ayşe Uncu’nun, Almanya’da yaşayan ablası Semra Çınar ile eniştesi Abdullah Çınar’ın kızları Günay’ın 26 yaşındaki oğlu Kağan Abdullah Sarı, feci bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, geçtiğimiz hafta sabaha karşı saat 03.50 sıralarında, Jüchen kavşağı ile Holz otoyolu kavşağı arasında meydana geldi.
Kağan Abdullah Sarı’nın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeritte ters yöne doğru gitmeye başlayınca, karşıdan gelen yine bir Türk’ün, 39 yaşındaki Alper Babur’un kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki sürücü genç yaşta hayata veda etti.
Ayşe Uncu ve ailesini mateme boğan kazadan sonra, cenazelerin teslim işlemleri düne kadar devam etti.
Kağan Abdullah Sarı’nın cenazesi, dün Baeswailer Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Alsdorf Kellersberg Müslüman Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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