“Allah’ın kelamı yasalar çıkarılırken de vardı”

Meselenin Prof.Dr. Ali Erbaş'ı savunma meselesi olmadığını dile getiren Sakınmaz, “Faizi savunamayız, Zinayı savunamayız, Eşcinselliği de savunamayız, İstanbul sözleşmesini de savunamayız, Domuz etini serbest bırakılmasını da savunamayız, Ayetlere Bakara makara diyenleri de savunamayız, Meclis binasında Haşa Allah a edepsizce küfredeni de savunamayız. Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı olarak Çorum İnsani değerler Platformuna, sivil toplum kuruluşlarına ve Diyanet camiasına hem sitem ediyor hem de tebrik ediyoruz” dedi.

Milli Görüş olarak tam 20 senedir, faizin, fuhşun ve lezbiyenliğin kanunla yaygın hale getirilmesine, İstanbul Sözleşmesinin içeriğine, imani bir şuurla karşı durduklarını ve sürekli hatırlattıklarını belirten Sakınmaz, bu hatırlatmalar ve söylemler Karşısında, bir tane ilahiyatçısından, müftüsüne, imamından müezzinine kadar tek bir Allah’ın kulunun da, bu çağrılana destek vermediğini kaydetti. Bunların adeta AKP’ye ve başındaki liderine hikmet kılıfı uydurarak ömür üzerine ömür, zaman üstüne zaman tükettiğini dile getiren Orhan Sakınmaz, “Milyonlarca gencin, iman ve ahlak ayarı temelden tarumar olduktan sonra, Diyanet İşleri Başkanı, nasıl olduysa bu ahlaksızlığa dikkat çeken bir hutbe irad etmiş, Allah’ın hükmünü söylemiştir.

Bizim için mesele Ali Erbaş değil, bir milletin iman ve ahlakıdır. Yahu sizler, Diyanet Başkanının rızası için mi nefes alıyorsunuz, yoksa Allah’ın rızası için mi? Derdiniz Allah’ın rızası ise bu kanunlar çıkartılırken neden sustunuz, niçin bugün ki gibi meydanlara inip hakkı söylemediniz, bu yasaları çıkaranlara dolaylı da olsa neden destek oldunuz, bu da bizim kardeşlerimize sitemimizdir” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı her şeye rağmen tebrik ettiklerini ve Saadet Partisi Çorum Teşkilatı olarak desteklediklerini belirten Sakınmaz, attığı her hayırlı adımda da yanında olduklarını vurguladı.

Sakınmaz, “Sizlere çağrımızdır gelin bu ortamı fırsat bilelim bu konuda konuşmak yetmez adım da atılmalı, dün bir şekilde tahribatın parçası olanlar, bugün tamiratın öncüsü olmak zorundalar.

İstanbul Sözleşmesi gibi aileyi hedef alan sözleşmeleri, zina yasasını, faizi, LGBT yasasını gibi İslami olmayan tüm yasaları tarihin çöplüğüne gömelim.

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı olarak Cenabı Allah’tan bütün İslam aleminin ramazanı şeriflerinin hayırlı geçmesini yine memleketimiz de ve tüm dünyada hüküm süren coranavirüs salgının bir an evvel başımızdan def etmesini dileriz” dedi. (Haber Merkezi)