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“Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısına, AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı ve belediye meclis üyesi olan Meryem Demir'in sözleri damga vurdu. Görüşme sırasında İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen geçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Demir'in bu sözlerine karşılık, "Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmek nasip etsin" cevabı verdi.

Son Güncelleme: 23.05.2020 12:49
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