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Alkollü yakalandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamalarda çok sayıda sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.

Alkollü yakalandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamalarda çok sayıda sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:35
Alkollü yakalandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamalarda çok sayıda sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.

Buna göre Çorum’un Osmancık İlçesi Yeni Mahalle’deki trafik ekiplerinin uygulama noktasında görevlilerin dur ihtarına uymayarak kaçan N.O isimli sürücü daha sonra yakalandı. Sürücü de 2.61 promil alkol tespit edilerek hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Alkollü Araç Kullanma” suçlarından cezai işlem uygulandı.

Alaca’nın Yıldızhan Mahallesi’nde Ü.K isimli sürücü de 109 promil alkol tespit edilirken, Bayat Yeni Mahallede E.S isimli sürücüde 2,45 promil; merkez Ulukavak Mahallesi’nde H.H.K isimli sürücüde 2,80 promil alkol tespit edilerek hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Alkollü Araç Kullanma” suçlarından cezai işlem uygulandı. (Haber Merkezi)

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