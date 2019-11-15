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Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda sürücü alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı.

Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda sürücü alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı.

15 Kasım 2019 Cuma 19:44
Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

Alınan bilgiye göre İskilip Meydan Mahallesi’nde A.Y yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada Ö.F.K isimli kişi yaralanırken, sürücü de alkol tespit edildi. İskilip Kaleboğazı Mahallesi’nde ise S.Ç ve S.K isimli sürücülerin araçlarının çarpıştığı kazada iki sürücü ile birlikte D.H.K isimli kişi yaralandı. S.Ç isimli sürücüde 0.98 promil alkol tespit edildi.

Osmancık Yeni Mahalle’de ise S.Ö yönetimindeki sürücü tek S.Ç isimli kişinin kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada sürücü de 0.61 promil alkol tespit edilerek “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Alkollü Araç Kullanma” suçundan hakkında yasal işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları rutin kontrollerde Mecitözü Tutluk Mahallesi’nde Y.Y isimli sürücüde 1.16 promil alkollü şekilde araç kullandığını belirlerken, Yavruturna Mahallesi’nde A.Ç isimli sürücüde 1.62 promil; Bahçelievler Mahallesi’nde M.A isimli sürücüde ise 2.13 promil alkol tespit edilerek haklarında yasal işlem uygulandı.

(Haber Merkezi)

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