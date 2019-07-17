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Alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Çorum’da bir süre önce içtiği alkolden zehirlenerek hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Çorum’da bir süre önce içtiği alkolden zehirlenerek hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:10
Alkolden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Evci Ortakışla Köyü’nde ikamet eden U.A. (53) isimli şahıs, 11 Temmuz 2019 günü saat 23.30 sıralarında evinin dışında alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde rahatsızlanan ve saat 01.00 gibi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz şahısın içtiği alkolden zehirlendiği anlaşıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan şahıs, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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