Alkol satışı yapan yerler denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapılan alkollü içki denetimi il merkezi ve 7 ilçe de 32 kontrol görevlisinin ve emniyet güçlerinin katılımıyla yapıldığı belirtildi.

Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetim kapsamında 5996 sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde, halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla sahte alkollü içkilerin üretim ve satışının bertaraf edilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde bakkal, market, büfe, otel, cafe, bar, eğlence yeri, gazino gibi alkollü içki satış ve toplu tüketim yerlerinin kontrolleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde Gıda kontrol ekipleri ve emniyet güçleri tarafından 91 adet alkollü içki satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimi yapıldığı kaydedildi.

(Haber Merkezi)