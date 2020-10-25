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Alkol denetimi yapıldı

Çorum’da trafik ekipleri sürücülere alkol denetimi yaptı. Alkollü araç kullanan sürücülerin belgesine el koyulurken, sürücülere ceza kesildi.

Güncel 25.10.2020, 19:30
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Alkol denetimi yapıldı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araçlar üzerinde önceki gece uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk sahalarında alkol denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde alkollü araç kullanan sürücülere ve eksik evrakları bulunan sürücülere ceza kesildi.

(Haber Merkezi)

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