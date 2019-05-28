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Alkışlarla uğurlandı

2 dönemdir Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nü yürüten ve 3. dönem için tekrar aday olmayarak İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki (İTÜ) görevine dönmeyi tercih eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, alkışlarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Alkışlarla uğurlandı

2 dönemdir Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nü yürüten ve 3. dönem için tekrar aday olmayarak İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki (İTÜ) görevine dönmeyi tercih eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, alkışlarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

28 Mayıs 2019 Salı 01:20
Alkışlarla uğurlandı

Rektörlük görevini yeni Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e devreden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 2011 yılından buyana yapılan çalışmalarla ilgili özet bilgi verdi.

Alkan’dan sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Hitit ailesinin Alkan’ı kolay kolay bırakmayacağını belirterek, “Bu kadar kalıcı eseri yapan birinin peşini bırakmayız. Bu bir vedalaşma değil. Sizinle yakın temasımız her zaman sürecek” dedi.

Konuşmaların ardından yeni Rektör Öztürk’e cübbesini giydiren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tüm mesai arkadaşları ile tek tek vedalaştı.

Alkışlarla ve gözyaşlarıyla uğurlanan Alkan, İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevine yeniden dönecek. (Taner ŞİMŞEK)

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