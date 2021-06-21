Aliye Öncel’in kardeşi Ömer dünyaevine girdi 

Kültür Balo Düğün Salonu’nda, pandemi kurallarına uygun biçimde gerçekleştirilen düğün, neşe içinde geçti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı genç çifti ziyaret ederek kutlarken, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun düğüne katıldılar.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da çiçek gönderdiler.

ÇORUM HABER, amca Mehmet Yılmaz ve Fatma –Yunus Öncel çiftini kutlar, Meral ile Ömer’e ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

