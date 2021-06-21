Aliye Öncel’in kardeşi Ömer dünyaevine girdi
Arkadaşımız Aliye Öncel’in kardeşi, Önceller Tavukçuluk Sahibi Ömer Öncel, Şanlıurfa’dan, merhume Hatice Yılmaz ile merhum Abdullah Yılmaz’ın kızları, Halk Eğitim halı dokuma öğretmeni Meral Yılmaz ile hayatını birleştirdi.
Güncel 21.06.2021, 23:14
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Kültür Balo Düğün Salonu’nda, pandemi kurallarına uygun biçimde gerçekleştirilen düğün, neşe içinde geçti.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı genç çifti ziyaret ederek kutlarken, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun düğüne katıldılar.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da çiçek gönderdiler.
ÇORUM HABER, amca Mehmet Yılmaz ve Fatma –Yunus Öncel çiftini kutlar, Meral ile Ömer’e ömür boyu mutluluklar diler.
(Haber Merkezi)
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