Aliye Öncel’in kardeşi Ömer Cuma günü dünyaevine giriyor

Arkadaşımız Aliye Öncel’in kardeşi, Önceller Tavukçuluk Sahibi Ömer Öncel, Şanlıurfa’dan, merhume Hatice Yılmaz ile merhum Abdullah Yılmaz’ın kızları, Halk Eğitim halı dokuma öğretmeni Meral Yılmaz ile hayatını birleştiriyor.

Genç çiftin nikâhı, kına gecesi ile birlikte Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Düğün ise, 18 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 19.30’da Çevreyolu’ndaki Kültür Balo Salonu’nda yapılacak.

ÇORUM HABER, amca Mehmet Yılmaz ve Fatma –Yunus Öncel çiftini kutlar, Meral ile Ömer’e ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)