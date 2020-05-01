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“Alışveriş yaparken denetimi elden bırakmamalıyız”

Vatandaşların korona virüs sebebiyle alışveriş kültürünü bırakarak fiyat ve kalite kontrolü yapmadığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı ve ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde denetimi elden bırakmamalı. Aldığı ürünün kalitesini ve fiyat kontrolünü yapmayı ihmal etmemeli. Korona virüs sebebiyle insanımız aylarca evde kalacakmışız gibi panikle alışveriş yapmaktan vazgeçmeli. Virüs kadar tehlikeli olan bu panik durumu ile sosyal mesafenin hiçe sayılarak yapıldığı alışverişler tüm çabaları geriye götürür. İhtiyaç dışı ve normalden fazla alışveriş hem kartlara yüklenilmesine hem de enflasyonun artmasına yol açıyor” dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:09
“Alışveriş yaparken denetimi elden bırakmamalıyız”

“PANİKLE TÜKETİM ÇILGINLIĞI VİRÜS KADAR TEHLİKELİ”

Marketlerde panikle alışveriş yapılmasının yanlış olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, “Hafta sonları sokağa çıkma yasağının ardından 4 günlük bir sokağa çıkma yasağının ardından başlayan 3 günlük yasağın gelmesi ile vatandaşlarımız marketlerde yoğunluklara neden oldu. Aylarca hiçbir gıda ürününe ulaşılmayacakmış gibi büyük bir tüketim çılgınlığı yaşanıyor. Hâlbuki ülkemizde hiçbir üründe kıtlık yaşanması söz konusu değil. Zaten bakkal, fırın ve büfeler açık kalacak. İlk gün zorunlu ihtiyaçlar için açık oluyor. Dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uymadan marketlerdeki dipdibe ve panikle yapılan alışveriş çok yanlış. Virüsle mücadeledeki tüm çabayı geriye götürecek bu davranışlardan kaçınılmalı. Alışveriş kültürümüzün değişmesine izin verilmemeli” şeklinde belirtti.

“ACİL İHTİYAÇ OLMAYAN ALIŞVERİŞLER İÇİN SOKAĞA ÇIKILMAMALI”

Temel ihtiyaçlar dışındaki alışverişin de bu dönemde azaltılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken,“Gereksiz ve normalden fazla alışveriş enflasyonu yükseltirken kartlara da yüklenilmesine neden oluyor. Bilinçsiz tüketimden vazgeçerek, borca borç katmak yerine ihtiyaç kadar alışveriş yapılmalı. Temel gıdaların dışında acil ihtiyaç olmayan ürünlerin alışverişleri azaltılmalı. Bu dönemde temel gıda ihtiyaçları alınması gerekirken ihtiyaç olmayan ürünleri almak için bu tür işyerlerine gidilmesi sosyal mesafenin fazlasıyla bozulmasına sebep olunuyorı” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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