ALIŞVERİŞ CANLANIYOR

AHL Park’ta, tüm alanlar her gün dezenfekte ediliyor. Ziyaretçiler maskesiz alınmıyor, ateşleri ölçülüyor ve ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. Tüm yeniden açılan işletmeler de, alışveriş sırasında “sosyal mesafe” kuralına azami riayet ediyorlar.

(Haber Merkezi)