ALIŞVERİŞ CANLANIYOR
Bölgenin en görkemli alışveriş ve yaşam merkezi AHL Park’ta, hijyen koşullarına, maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulmak suretiyle, Çorum halkında “güven” duygusu oluşturuldu. Bunun sonucunda da, AVM’de alışverişin giderek canlandığı gözleniyor.
Güncel 16.06.2020, 20:26
27
AHL Park’ta, tüm alanlar her gün dezenfekte ediliyor. Ziyaretçiler maskesiz alınmıyor, ateşleri ölçülüyor ve ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. Tüm yeniden açılan işletmeler de, alışveriş sırasında “sosyal mesafe” kuralına azami riayet ediyorlar.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:45
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|22:09