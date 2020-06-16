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ALIŞVERİŞ CANLANIYOR

Bölgenin en görkemli alışveriş ve yaşam merkezi AHL Park’ta, hijyen koşullarına, maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulmak suretiyle, Çorum halkında “güven” duygusu oluşturuldu. Bunun sonucunda da, AVM’de alışverişin giderek canlandığı gözleniyor.

Güncel 16.06.2020, 20:26
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ALIŞVERİŞ CANLANIYOR

AHL Park’ta, tüm alanlar her gün dezenfekte ediliyor. Ziyaretçiler maskesiz alınmıyor, ateşleri ölçülüyor ve ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. Tüm yeniden açılan işletmeler de, alışveriş sırasında “sosyal mesafe” kuralına azami riayet ediyorlar.

(Haber Merkezi)

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