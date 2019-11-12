Alirıza Ceyhan toprağa verildi

Özel Elitpark Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Alirıza Ceyhan, önceki akşam saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Halit, Ahmet, Hüseyin, Rıza ve Yaşar Ceyhan’ın babaları Alirıza Ceyhan’ın cenazesi saat 13.45’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’ndeki törenin ardından merkeze bağlı Teslim Köyü’ne götürülerek burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP, İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)