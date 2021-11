“Alınmayan önlemler yüzünden bir can daha kaybetmek istemiyoruz”

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Covid-19 salgınından kaynaklı ölümlerin can almaya devam ettiğini bildirdi.

Çorum’da görev yapan eğitimciler İhsan Babaoğlu, Seyit Gülen ve Nurcan Uçar’ın ardından öğretmen Emre Yılmaz’ı da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Beyaz, “Üzgünüz, öfkeliyiz. Hayatını kaybeden arkadaşımızın ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Okullarımızda hızla yayılan salgında pozitif olan kamu emekçileri sürekli tedirgin bir şekilde görevlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Eğitim Sen olarak salgının başladığı günden bu yana gerekli önlemlerin alınması yönünde yaptığımız uyarılara Bakanlığın kulak tıkaması geldiğimiz bu tablonun sonucudur” dedi.

“Pandemi sürecinde eğitim politikalarını doğru yürütebilmek için demokratik mekanizmalar oluşturmak, sendikalarla, veli dernekleriyle, öğrencilerle iletişim halinde olmak ve yapılan önerileri ciddiyetle ele alarak planlamalara dâhil etmek olmazsa olmazdır” diyen Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ancak mevcut iktidarın otoriter ve anti-demokratik yaklaşımları sonucunda her karar tepeden alınmış ve ikide bir kararlar değiştirilerek, eğitim süreci içinden çıkılmaz bir hale sürüklenmiştir.

Bugün okullarımızda maske dışında neredeyse hiçbir tedbir alınmadan devam eden yüz yüze eğitim nedeniyle, öğrenci ve öğretmenlerimiz hastalanmakta, uzun saatler aynı ortamda bulunmaktan ve maske takmaktan dolayı büyük bir sağlık riski yaşamaktadırlar. Aynı sağlık riski aileler için de söz konusudur. Hastalığa karşı karantina uygulaması artık yetersiz hale gelirken süreç yönetilemez bir duruma doğru ilerlemektedir.

Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması için ikili eğitime geçilmesi, yeni dersliklerin hazırlanması, köy okullarının yeniden açılması, derslerin 30 dakikaya indirilmesi, okullarımızda aşı ve testlerin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç kadar yardımcı personelin kadrolu olarak atanması gibi tedbirler acil olarak uygulanmalıdır.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak; tüm eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin ve velilerimizin güven duygusu içinde yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için tüm tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Okullarımızda normalleşiyoruz diye salgın hastalık yokmuş gibi davranan her düzeydeki yetkilileri ve MEB'i bu tedbirleri uygulamak için sorumluluğa davet ediyoruz. Eğitim bileşenlerinin en temel hakkı olan sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı için, yüz yüze eğitimin sağlıklı bir ortamda sürdürülmesi için her fırsatta dile getirdiğimiz bu tedbirleri yeniden hatırlatıyor, yeni acılar yaşamamak için yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz.” (Haber Merkezi)