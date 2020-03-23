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“Alınan tedbirler genişletilmeli”

Büro Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin genişletilmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile bazı tedbirlerin alındığını belirten Cengiz, "Bu tedbirlere rağmen kamu çalışanları halen risk altındadır" dedi.

“Alınan tedbirler genişletilmeli”

Büro Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin genişletilmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile bazı tedbirlerin alındığını belirten Cengiz, "Bu tedbirlere rağmen kamu çalışanları halen risk altındadır" dedi.

23 Mart 2020 Pazartesi 18:49
“Alınan tedbirler genişletilmeli”

Yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) ile ilgili okulların eğitimine ara verilmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı olduğu genelge ile bu koronavirüse karşı tedbirler alındığını dile getiren Cengiz, bütün bu tedbirlere rağmen kamu çalışanlarının halen risk altında olduğunu dile getirdi.

Cengiz, Vatandaşların vergi ödemek için geldiği vergi dairesi çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli, Yeni kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres kaydını değiştirmek almak için nüfus müdürlüğüne gelen vatandaşın parmak izini alan nüfus çalışanları, İş arayan vatandaşın geldiği İŞKUR çalışanları, Ev ev ziyarette bulunarak istatistik verileri toplamak zorunda kalan TUİK çalışanları, Gümrük kapılarında ve havalimanlarında yurt dışından gelen vatandaşlar ile iletişim halinde olan ticaret bakanlığı çalışanları, Adliyelerde mesai mefhumu olmadan çalışan personel, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı personeli, Şehrimizdeki Suriyelilerle ilgili işlemleri yapan göç idaresi personeli olmak üzere bütün kamu çalışanlarının yeni tip koronavirüsü (COVİD-19) ile ilgili her an risk altında olduğunu vurguladı

Bütün bu kurumların personeline yönelik bayram tatillerinde uygulanan idari izin uygulaması veya dönüşümlü çalışma sistemi getirilmesi, Kurum dışında çalışan görevli personelin kuruma çağrılması, Bütün lavabolara peçete ve dezenfektan malzemeleri konulması, Vatandaşlar ile direk temas eden Nüfus çalışanlarına, Göç idaresi personeline, Güvenlik Görevlilerine, Evrak servislerine ve Veznede Görevli personele dezenfektan malzemesi verilmesi, Vatandaşların SMS yoluyla internet ortamında işlem yapmaya yönlendirilmesi, işlem yapmak isteyen vatandaşların işlem yapılacak servislere tek tek alınması, Mücbir sebep dolayısıyla beyanname verme, tebliğat, haciz vs. ile ilgili sürelerin durdurulması, Nüfus personelinin dönüşümlü çalışması, Gümrük kapılarından yurda giren yabancı uyruklu vatandaşlara girişlerin kapatılması, Kurum yemekhanelerinde toplu halde değil, küçük gruplar halinde yemek verilmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğini anlatan Erdoğan Cengiz, yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) kaynaklı sıkıntılar meydana gelmeden bütün kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)

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