Alican Yılmaz toprağa verildi

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Alican Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşamını İzmir’de sürdüren Alican Yılmaz (45), yaklaşık 6 aydır kanser tedavisi görüyordu. Önceki gün hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi Hacı Bektaşi Veli Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Hacıbey Köyü’nde toprağa verildi.

90’lı yıllarda Çorum’da yerel gazetelerde de çalışan 1çocuk babası Alican Yılmaz, 2013 yılında yaşanan bir kazada annesi Emine Yılmaz’ı kaybetmişti.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

