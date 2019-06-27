Ali Yıldız Memur-Sen Başkanı

7 yıldır Memur-Sen İl Temsilcisi olarak görev yapan Ahmet Saatcı, görevini Ali Yıldız’a devretti.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği seçimi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Saatcı, değişim kararının yönetim kurulunda oy birliği ile alındığını bildirerek, “Ali Yıldız hocamız aldığı bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bundan asla şüphemiz yoktur. Çorum Memur-Sen’de zamanımda başlayan birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz bundan sonra da artarak devam edecektir” dedi.

Saatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“7 yıldan beri yürütmekte olduğum Memur-Sen İl Temsilciliği görevimi, yıllarca birlikte çalıştığımız, camiamız tarafından sevilen, başarılı olacağından en az kendim kadar emin olduğum Diyanet-Sen Şube Başkanı Ali Yıldız’a oy birliği ile tevdi ediyoruz.

Bu karar Çorum Memur-Sen'e bağlı hizmet kolları yetkilileri tarafından oy birliği ile alınan bir karardır. Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği görevine oy birliği ile getirdiğimiz Ali Yıldız hocamıza hayırlı olsun diyor, her zaman yanında, yakınında olduğumuzun ve olacağımızın bilinmesini istiyorum.

Diğer hizmet kollarındaki başkan, yönetim kurulu, il temsilcilerine bu kardeşlik havasını oluşturdukları, rekabete, kırgınlığa ve kızgınlığa yol açmadıkları için çok teşekkür ediyorum.

Ali Yıldız hocamız aldığı bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bundan asla şüphemiz yoktur. Çorum Memur-Sen'de zamanımda başlayan birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz bundan sonra da artarak devam edecektir.

Memur-Sen İl Temsilciliğim dönemlerimde bana destek veren, yardımcı olan hizmet kolları başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine, il temsilcilerine ve üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum.” (Haber Merkezi)