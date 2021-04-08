Ali Usta’dan altıncı şube

Ali Atalay’ın sahibi olduğu Tatlıcı Ali Usta isimli işletmenin 6.’ncı şubesi Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No: 20/B adresinde hizmete açıldı.Vali Mustafa Çiftçi, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta ilk olarak dua yapıldı. Daha sonra ise Vali Çiftçi işletmenin kurdelasını kesti.

Çorum’da Hürriyet Meydanı ile birlikte Kubbeli Caddesi, Gazi Caddesi, Osmancık Caddesi, Ata Caddesi şubeleri bulunan Tatlıcı Ali Usta, Cemilbey Caddesi üzerindeki şubesi ile şube sayısını altıya çıkarmış oldu. Vali Çiftçi de açılışta yaptığı konuşmada Ali Atalay’a istihdama sağladığı katkı için teşekkür ederek hayırlı kazanç diledi.

Açılışa katılan davetlilere tatlı ikramında da bulunuldu.



(Ömür SOYTEMİZ)

