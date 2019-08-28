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Ali Ünver’in ikinci kitabı da yayınlandı

Alacalı işadamı Yazar Ali Ünver, kaleme aldığı öykülerden oluşan “Kayıp At” isimli kitabının ardından “Beyaz Kum Siyah Gece” ismini verdiği ikinci öykü kitabını da yayınladı.

Ali Ünver’in ikinci kitabı da yayınlandı

Alacalı işadamı Yazar Ali Ünver, kaleme aldığı öykülerden oluşan “Kayıp At” isimli kitabının ardından “Beyaz Kum Siyah Gece” ismini verdiği ikinci öykü kitabını da yayınladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:12
Ali Ünver’in ikinci kitabı da yayınlandı

“Beyaz Kum Siyah Gece” isimli kitabının yine Barış Kitap’tan çıktığını belirten Yazar Ali Ünver, ÇORUM HABER’i ziyaret ederek kitapla ilgili bilgi verdi.

Sürükleyici konuları içine alan, birbirinden farklı 23 öyküden oluşan ilk kitabının ardından ikinci kitabının da 14 öyküden oluştuğunu söyleyen Ali Ünver, yıllardır biriktirdiği yazı, deneme ve öykülerini emekliliğinde derleyerek gün yüzüne çıkartmaya devam ettiğini belirtti.

3 kız çocuğu babası olan ve kitaplarının ikisinde de kızlarının çektiği fotoğraflarla kapağına ve öykü yazarak da içeriğine katkı sağladığını belirten Ali Ünver

İkinci kitabında bulunan öykülerin unutulmaya yüz tutmuş töre, adet ve görenekleri, duygu, düşünce ,olay ve hayallerini gelecek kuşaklara estetik ve destansı bir şekilde aktarmaya çalıştığını vurguladı.

Ağustos ayı içinde basımı yapılan ve kitapçılarda satışına başlanan “Beyaz Kum Siyah Gece” isimli kitapta “750 beğeni, Zülcanah, Bedford, Beyaz kum siyah gece, Çetele, Çocuk, Dilara, Ha anam sınıfı, Hayatın rengi, İtiraf, Köstekli saat (Dıbız Ali), Süleymaniye, Toka ve Umut” isimli öyküler yer alıyor.

(Volkan SINAYUÇ)

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