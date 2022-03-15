Ali Uçar için can yemeği

Çorum’un sevilen simalarından Ali Uçar (59), Covid-19 tedavisi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat etmişti. Yeter Uçar’ın eşi, Eda Yazar’ın babası, Engin Yazar’ın kayınpederi olan Ali Uçar, Ulu Mezarlık’ta toprağa verilmişti.

Merhumun ailesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda can yemeği düzenledi. Katılımcılar Uçar ve Yazar ailesine taziye dileklerini ileterek hep birlikte lokma paylaşımında bulundu.

ÇORUM HABER merhuma Allah rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

