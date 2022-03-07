Ali Uçar da koronavirüs kurbanı oldu
Çorum’un sevilen simalarından Ali Uçar (59), yakalandığı yeni tip koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 07.03.2022, 18:05
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Yeter Uçar’ın eşi, Eda Yazar’ın babası olan Ali Uçar, Covid-19 tedavisi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat etti.
Merhumun cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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