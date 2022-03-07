Ali Uçar da koronavirüs kurbanı oldu

Yeter Uçar’ın eşi, Eda Yazar’ın babası olan Ali Uçar, Covid-19 tedavisi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat etti.

Merhumun cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

