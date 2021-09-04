Ali Sarıoğlu defnedildi

Ünal Sarıoğlu, Mustafa ve Erdoğan Ünal’ın babaları, Bizimkiler Lokantası sahiplerinden Ekrem Toydemir ve Muzaffer Kurnaz’ın kayınpederi olan Ali Sarıoğlu (83) önceki gün Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs tedavisi gören Ali Sarıoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün de katıldığı cenazede ayrıca Çomarbaşı Köyü’nden Sultan Süngü, Boğabağı Köyü’nden Selime Biçer’in de cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

