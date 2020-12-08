Ali Şahan’ın ablası hayatını kaybetti

Çorum’un Uğurludağ İlçesi’nin Anbarcı Köyü’nden Arap Hasan Temür’ün eşi, 5 çocuk annesi olan Ferdane Temür, yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Ferdane Temur cenazesi saat 09.00’da Anbarcı Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)