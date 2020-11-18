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Ali Şahan’a teşekkür

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, İŞKUR İl Müdürlüğü görevinden ayrılan Ali Şahan’a teşekkür plaketi verirken, “Beş yıldır yürüttüğü İŞKUR İl Müdürlüğü görevi süresince ahenkli çalışmalarımız ve ilimize hizmetleri dolayısıyla Ali Şahan’a teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)

Güncel 18.11.2020, 19:15
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Ali Şahan’a teşekkür
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