Ali Rıza Topgül hayatını kaybetti

Rahatsızlığından dolayı bir süre Ankara GATA’da tedavi gören, daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ali Rıza Topkül burada hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Seydimçakallı Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

