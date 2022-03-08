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Ali Rıza Topgül hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül’ün dedesi, Seydimçakallı köyünden gelme, Menekşe Topkül’ün eşi, Orhan Topkül ile Nuray Topkül’ün babası emekli öğretmen Ali Rıza Topkül (75) vefat etti.
Güncel 08.03.2022, 18:45
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Rahatsızlığından dolayı bir süre Ankara GATA’da tedavi gören, daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ali Rıza Topkül burada hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Seydimçakallı Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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