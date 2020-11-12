Ali Penez taburcu oldu

Ali Penez, Öznur Hemşire’ye hitaben yazdığı mesajla da, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ali Penez’in mesajı şöyle:

“Öznur Hemşire, ben bu odada 15 gün kaldım. Gördüm ki, görevinizde temizliğiniz, titizliğiniz, gece-gündüz bizlerle ilgilenmeniz, odaya gelen tüm doktor arkadaşlar ve tüm görevliler aynı titizlik ve temizlik içerisinde bizim tedavimizi tamamladınız. Allah hepinizden, sağlık ordusundan Sayın Bakan Koca’ya kadar Allah hepinizden razı olsun.” (Haber Merkezi)